67.000 Euro Schaden für Vorarlberger Firma

Ein Technologie-Unternehmen im Bregenzerwald ist durch den sogenannten Chef-Betrug um rund 67.000 Euro betrogen worden. Eine Mitarbeiterin überwies in fünf Tranchen insgesamt knapp 150.000 Euro ins Ausland, in enger Zusammenarbeit der Kriminalpolizei mit der Haus-Bank konnten aber 83.000 Euro sichergestellt und rückgeführt werden, teilte die Vorarlberger Polizei am Dienstag mit.