63 Millionen! Aubameyang-Wechsel offenbar perfekt

Wie der "kicker" berichtet, zahlt der Premier-League-Klub offenbar 63 Millionen Euro an den Bundesligisten für den wechselwilligen Gabuner. Der Haken an der Sache: Eigentlich gehört zum Transferpaket auch die Leihe von Arsenal-Stürmer Olivier Giroud nach Dortmund. Doch der Franzose will London nicht verlassen, er bevorzugt aus privaten Gründen einen Wechsel innerhalb Londons zu Chelsea.