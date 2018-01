Missbrauchte Turnerin soll für Peiniger zahlen!

In dem Fall sind mehrere Olympiasiegerinnen (Simone Biles, Gabby Douglas, Aly Raisman) involviert, viele von ihnen wurden jahrelang belästigt oder missbraucht, doch das Schweigen darüber wurde erst gebrochen, als ein Trainer im Jahr 2015 ein Gespräch zweier Turnerinnen zufällig mitbekam. Er meldete den Vorfall dem Verband. Nassar wollte plötzlich in Pension gehen. So kam damals die Lawine ins Rollen. Zudem wurde viel kinderpornographisches Material auf dem Rechner des US-Teamarztes gefunden.