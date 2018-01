Erleben Sie die Krebssuchhundestaffel live!

In der Medizin gibt es seit den frühen 2000er-Jahren Versuche, Hunde für die Früherkennung von lebensbedrohenden Krankheiten einzusetzen, beispielsweise zum Erschnuppern von Krebszellen, bevor sie noch in bildgebenden Verfahren sichtbar sind. So können beginnende Krebserkrankungen früh erkannt und damit die Heilungschancen erhöht werden. Der pensionierte Polizeidiensthundeführer Wolfgang Gleichweit vom Verein zur Ausbildung von Gebrauchs-, Forschungs- und Suchhunden beschäftigt sich seit 2003 mit dieser besonderen Fähigkeit und bildet unter anderem Krebssuchhunde aus.