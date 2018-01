Eklat! Kristoffersen mit Schneebällen beworfen

"Das finde ich respektlos. Ich liebe Österreich. Für mich ist das wie ein kleines Heimrennen hier, aber das war nicht ok", sagte Kristoffersen, der Platz zwei belegte, im TV-Interview. Er versuchte trotz der unsportlichen Aktion fokussiert zu bleiben. "Sie haben mich nicht getroffen, aber es war irritierend, wenn man so etwas über einem fliegen sieht." Hirscher konnte seinen Ärger nachvollziehen: Das tut mir sauleid. Bei 50.000 Fans sind leider drei oder vier Deppen dabei. Ich habe das woanders auch schon gehabt. Das ist nicht so fein."