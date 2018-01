Urbane Toplage in Margareten

Dazu zählt natürlich auch die zentral verlaufende Margaretenstraße, wo der Bauträger Rustler im Zuge einer Altbausanierung inklusive Dachgeschoßausbau einem Eckzinshaus aktuell zu neuem Glanz verhilft. Unter dem Projekttitel „City Corner“ entstehen an der Adresse Margaretenstraße 139 bis Herbst 2018 insgesamt 26 exklusive Eigentumswohnungen, davon vier sanierte Anlagewohnungen mit Bestandsmietern sowie sechs neu errichtete Anlagewohnungen. Die smart konzipierten Wohnungen mit Größen von rund 50m² bis 114m² bzw. zwei bis vier Zimmern verfügen alle über private Freiflächen in Form von Eigengärten, Loggien oder großzügigen Dachterrassen. Die exquisite Ausstattung umfasst u.a. Echtholz-Parkettböden in allen Wohn- und Schlafräumen, großformatige Feinsteinzeug-Fliesen in den Sanitärbereichen, Fußbodenheizung, Kabel-TV-Anschlüsse und qualitativ hochwertige Fenster und Fenstertüren. Für hohen Komfort sorgen zudem Einlagerungsräume im Kellergeschoß sowie ausreichend Kinderwagen- und Fahrradabstellplätze.