„Memories of Mars“: Überleben am Roten Planeten

505 Games und Limbic Entertainment ("Tropico 6") starten im Frühling mit ihrem neuen Suvival-Onlinegame "Memories of Mars" in die Early-Access-Betaphase auf Steam. Das Game erzählt eine Geschichte, die hundert Jahre in der Zukunft spielt. Die Menschheit hat den Mars besiedelt - zumindest vorübergehend. Weil die Kolonisierung schief gegangen ist, zeugen am Roten Planeten nur mehr Ruinen von der einstigen Besiedelung. Inmitten dieser Ruinen erwacht der Spieler als Klon mit der simplen Aufgabe, zu überleben. Feindliche Charaktere und die lebensfeindliche Spielwelt mit ständiger Sauerstoffknappheit machen das allerdings nicht so einfach.