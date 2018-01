Lindsey Vonn: „Bin alt, aber noch immer schnell!“

.„Wer gewinnt in Kitzbühel?“, wollte Lindsey Vonn zuerst einmal wissen, als sie zu ihrer 79. Sieger-Pressekonferenz antrat. 2004 hatte sie auf der Tofana ihr erstes Weltcup-Podium eingefahren, am Samstag ihren zwölften Sieg auf ihrer Lieblingsstrecke in Europa. „Ich hatte riesigen Spaß. Und ich habe im Gegensatz zu Freitag keinen Fehler gemacht“, so Vonn. Die mit 33 Jahren und 94 Tagen Lizz Görgl als älteste Abfahrtssiegerin der Geschichte ablöste – Görgl war 2014 beim Erfolg in Zauchensee 32 Jahre, 325 Tage.