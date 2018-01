Liga-Reform: Wacker Tirol plant mit zwei Budgets!

Viel Positives gelungen

"In den letzten Wochen ist uns sehr viel Positives gelungen", meinte Stocker. Sein Zukunftsprogramm "Ein Sportunternehmen in Zahlen, Fakten & Zielen" sieht der Club, der 2014 aus der höchsten Spielklasse abgestiegen ist, mit Hinweis auf die Ligareform auch als Einladung an das Land Tirol. "Als Sportunternehmen stehen wir 2018 an einer Weggabelung und haben mit diesem Programm einen klaren Plan vorgelegt, wie Spitzenfußball am Tivoli zukünftig aussehen kann", sagte Stocker.