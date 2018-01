Lindsey Vonn dominiert Cortina-Abfahrtstraining

An der Spitze rechnen jedoch alle mit Vonn, die am Donnerstag stolze 0,96 Sekunden vor der zweitplatzierten Liechtensteinerin Tina Weirather lag und am Freitag ihren bereits zwölften Weltcup-Sieg auf der Tofana anpeilt. Dahinter folgte auf Platz drei wie am Vortag die US-Amerikanerin Jacqueline Wiles (1,25). "Das liegt mir hier. Ich liebe diesen schönen Hang und das schöne Wetter. Das Selbstvertrauen passt hier auch immer. Ich stehe sicher nicht am Start, um Zweite zu werden", bekräftigte Vonn, ihre Rekordbilanz von 78 Weltcupsiegen auf ihrer Lieblingspiste weiter ausbauen zu wollen.