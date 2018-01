USA: Weltmeister Schweinsteiger hängt Saison dran

Weltmeister Bastian Schweinsteiger bleibt zumindest ein weiteres Jahr in der nordamerikanischen MLS. Dies teilte Schweinsteigers Klub Chicago Fire am Donnerstag mit. "Ich bin sehr froh, erneut bei Chicago zu unterschreiben und das fortzusetzen, was wir 2017 gestartet haben", wurde der 33-jährige Deutsche auf der Fire-Homepage zitiert.