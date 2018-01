SKN-Kapitän Thürauer beendet mit 30 Profikarriere

Der bisher beim SKN St. Pölten als Kapitän fungierende Lukas Thürauer hat seine Profikarriere mit 30 Jahren beendet. Wie das Schlusslicht der Bundesliga am Donnerstag bekannt gab, erfolgte eine Vertragsauflösung mit dem Mittelfeldmann. Thürauer hatte im März 2007 sein Debüt für den SKN in der Regionalliga Ost gegeben. In der Bundesliga spielte der Niederösterreicher auch für die Admira.