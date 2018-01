Salma Hayek trauert um ihre Hündin Lupe

Hayek ist als Tierfreundin bekannt. In der Fernsehshow von Ellen DeGeneres hatte sie 2013 erzählt, dass sie einen jungen Fuchs für einen Hundewelpen gehalten und mit nach Hause genommen habe. "Ich habe mich gewundert, dass er sich nicht mit meinen anderen Hunden verträgt." Sie hatte "das kleine Etwas" im Wald in Mexiko gefunden. Neben ihren acht Hunden habe sie fünf Pferde, vier Alpakas und eine Katze, so Hayek damals.