Stöger glaubt an Verbleib von Aubameyang

Peter Stöger glaubt weiter an eine Zukunft von Pierre-Emerick Aubameyang bei Borussia Dortmund. "Ich gehe davon aus", antwortete der Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten in einem Interview der "Sport Bild" auf die Frage, ob der Stürmer in diesem Winter beim BVB bleibt. Laut englischen und deutschen Medienberichten soll sich der 28-jährige Gabuner aber mit Arsenal bereits geeinigt haben.