Mini-Haus als Trend: Naturnahes Wohnen

In Österreich steigt der Bedarf nach Wohnraum, die Nachfrage ist höher als das Angebot. Frei nach dem Spruch „Platz ist in der kleinsten Hütte“ bietet eine Wiener Firma nachhaltige Wohnwaggons für Gemeinschaftswohnprojekte, als günstige Alternative zum Einfamilienhaus oder auch als flexibles Gästezimmer an.