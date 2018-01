Roman Kienast: Dieser Klub möchte ihn verpflichten

Obwohl die Leistenoperation von Hamdi Salihi gut verlief, ist offen, wie fit der Neustädter Torjäger in der Anfangsphase der Frühjahrssaison sein wird. Ein Risiko, auf das sich der SC im Aufstiegskampf der Ersten Liga nicht einlassen will, die Suche nach einem zusätzlichen Goalgetter intensivierte. Laut „Krone“-Informationen bastelt Sportdirektor Andi Schicker an einem heißen Deal, verhandelt mit Roman Kienast. "Stimmt, er würde uns sicher weiterhelfen."