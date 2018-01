Barcelona: Nach 0:2-Rückstand noch 4:2 gewonnen!

Atletico hatte bereits am Samstag bei Eibar 1:0 gewonnen, Valencia bei Deportivo La Coruna mit 2:1 die Oberhand behalten. Für Barca war es der siebente Sieg in den jüngsten acht Pflichtspielen, in der Liga konnten fünf Partien in Serie gewonnen werden. In San Sebastian war es ein besonderer Liga-Erfolg für Lionel Messi und Co., war es doch der erste seit 2007. Sociedad ist mit 23 Zählern weiter nur 15., hat sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen auf dem Konto. Salzburg ist im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League am 15. Februar im Estadio Anoeta zu Gast.