Maier rast in St. Moritz im Vierer auf Platz vier!

Österreichs Bob-Pilot Benjamin Maier hat am Sonntag auf seiner Lieblingsbahn in St. Moritz sein bisher bestes Resultat in der Weltcup-Saison eingefahren. Der 23-jährige Tiroler wurde gemeinsam mit seinen Vierer-Kollegen Stefan Lausegger, Markus Sammer und Danut Ion Moldovan Vierter. Der Sieg ging zum bereits vierten Mal im Olympia-Winter an den Deutschen Johannes Lochner.