Nadal mit Traumpunkt - Thiem & Djokovic begeistert

Ein typischer Rafael Nadal: Es ist bekannt, dass der Spanier in der Lage ist, nahezu jeden Ball zu erlaufen. Das bewies er auch in eindrucksvoller Manier in seinem Match gegen Lleyton Hewitt beim „Tie Break Tens“- Turnier in der Margaret Court Arena. Novak Djokovic, Dominic Thiem und die Fans waren begeistert. Den Traumpunkt sehen Sie oben im Video!