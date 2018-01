Svindal: „Wir brauchen Helden wie Hermann!“

„Krone“: Aksel, deine Freundin Gitte Lill Paulsen hat dir beim Traumlauf in Gröden Glück gebracht. Wird sie am Samstag in Wengen mitzittern?

Eigentlich sollte sie jetzt immer dabei sein (lacht). Denn in Bormio hatte ich ohne sie vier Hundertstel Rückstand. Aber Wengen geht sich für sie nicht aus, in Kitzbühel ist sie nächste Woche wieder fix mit dabei!