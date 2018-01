Wohlfühlen mit neuen Fenstern

Tipp: Die Dichtigkeit des Fensters kann man durch Einklemmen eines Papiers testen. Lässt sich das Papier bei geschlossenem Fenster leicht wieder herausziehen, ist die Dichtigkeit nicht mehr gegeben. Aber Achtung: Das heißt noch nicht, dass die Fenster auf jeden Fall getauscht werden müssen - in einigen Fällen kann das Problem auch durch relativ einfache Maßnahmen wie z.B. professionelles Abdichten, nachjustieren etc. behoben werden.

Den goldenen Zeitpunkt für den Fenstertausch punktgenau zu "erwischen", ist also keine leichte Sache – zumindest nicht ohne unabhängige Expertenberatung (z.B. Energieberatung) oder Wärmebildkameras. Nicht zuletzt spielt natürlich auch das vorhandene Budget eine wesentliche Rolle: Zwar wird der Fenstertausch gefördert und auch einige große Fensterhersteller bieten vor allem in den Tausch-Hochsaisonen Frühjahr und Herbst immer wieder attraktive Aktionen an, dennoch fällt ein mitunter recht beträchtlicher Restbetrag an.