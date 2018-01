Befürchtest du hier in Wien noch Anfeindungen?

Die gibt es leider schon per Anrufen oder SMS. Mit all den Drohungen muss ich jetzt leben. Ich habe auch die Polizei informiert, versuche, das auszublenden. Deshalb habe ich keine Angst. Ich kann mich ja nur entschuldigen. Aber jetzt blicke ich nach vorne, konzentriere mich voll auf Rapid.