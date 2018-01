Schnaderbeck: Wenn Gebete irgendwann erhört werden

Es war ein mit Discobeats beschalltes Open-Air Restaurant in Tansania in dem Viktoria Schnaderbeck ihren Jahreswechsel verbrachte. Ohne Tamtam. Nur eine Flasche Wasser und ein Teller Nudeln mit Gemüse. „Alles hier ist ungewöhnlich. Und unvergesslich. Aber wunderschön“, so die ÖFB-Kapitänin, die damit die Reise nach Afrika meinte. Um „Jambo Bukoba“ zu unterstützen. Ein Hilfsprojekt, das Buben und Mädchen in Tansania mit Hilfe von Sport für das ganze Leben fit machen möchte.