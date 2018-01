Wien: 9000 neue Wohnungen als Ziel

Wohnbauprogramm Gemeindewohnungen neu

Insgesamt sind 28 Standorte mit rund 3450 Wohnungen in Bearbeitung – aber in den unterschiedlichsten Projektstadien. Fix ist der Baubeginn am Handelskai in der Leopoldstadt. Auch im Bereich der geförderten Sanierung wird 2018 ordentlich investiert: 164 Millionen Euro an Förderungen stehen bereit. Aktuell sind 230 Wohnhäuser mit rund 15.000 Wohneinheiten in geförderter Sanierung. Die Gesamtkosten liegen bei 597 Millionen Euro, davon entfallen 352 Millionen Euro auf Förderungen der Stadt.