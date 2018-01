Wagen Sie einen Tapetenwechsel!

Wandbekleidung

Es gibt für alles eine Norm, so auch für Tapeten. Sie nennt sich DIN EN 235 und unterteilt Wandverkleidungen in zwei Hauptgruppen: Fertige Tapeten und solche, die aufgetragen und nachträglich beschichtet werden. Diese „überstreichbaren Wandbekleidungen“ haben einen großen Vorteil: Man kann sie mehrmals mit immer neuen Farben übermalen, ohne neu tapezieren zu müssen.



Raufasertapete

Der klassische Fall ist die gute alte Raufasertapete. Sie ist nach wie vor die populärste Tapetenart in den heimischen Wohnzimmern, weil sie so vielseitig einsetzbar ist. Raufasertapeten eignen sich für Wand und Decke, sind einfach in der Verarbeitung, und kleinere Unebenheiten oder Risse im Untergrund lassen sich damit wunderbar ausgleichen. Raufaser besteht aus mehreren Schichten Papier, das bei der Herstellung mit Holzfasern vermischt wird. Dadurch ergibt sich die raue, körnige Struktur.



Doch nicht alle überstreichbaren Wandbekleidungen haben eine derart raue Oberfläche. Viele bestehen heute auch nicht mehr aus Papier, sondern zum Beispiel aus Vlies, Kunststoff oder Glasfaser. Glasfasertapeten gelten als die strapazierfähigsten Tapeten überhaupt, weshalb sie häufig in besonders stark frequentierten Räumen, z.B. in öffentlichen Gebäuden, zu finden sind. Die Zugfestigkeit einer Glasfasertapete übersteigt die der Raufasertapete um etwa das Siebenfache und die der Vinyltapete um mehr als das Doppelte.