Zürich calling! Trainer Aubin verlässt die Caps

Der 42-jährige Coach war im Sommer 2016 zu den Wienern gekommen. Nun sei die Angelegenheit geklärt, der Fokus könne voll auf die laufende Punktejagd gerichtet werden. Aubin selbst informierte die Mannschaft vor dem Freitag-Training über die Neuigkeit. Er denke aber noch nicht an Zürich, sondern nur an die Gegenwart. "Und diese heißt Vienna Capitals. Wir wollen unsere Spitzenposition in der Erste Bank Eishockey Liga weiter festigen und dann mit Vollgas in die Play-offs starten", erklärte Aubin. Er wolle noch Großartiges in Wien erreichen.