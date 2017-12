Skispringen: TV-Revolution bei Vierschanzentournee

Der Zuschauer kann den Absprung nun ganz genau beobachten, denn rund um den Schanzentisch in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen wurden acht Mini-Kameras (mit 250 Bildern pro Kamera und Sekunde) aufgestellt. In den Schanzentisch wurde eine Messplatte eingebaut. Diese ermöglicht eine zentimetergenaue Erkennung, ob der Springer im richtigen Moment abgesprungen ist, oder nicht. Per Grafik wird diese Information auch dem TV-Zuschauer mitgeteilt.