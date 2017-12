KAC feiert 5. Derby-Sieg en suite gegen VSV

In Linz holten die Black Wings einen 2:1-Arbeitssieg über Nachzügler Znojmo, alle Treffer fielen dabei im Mitteldrittel. Lebler (30.) und Hofer (35.) stellten den Sieg in einer Partie auf des Messers Schneide sicher, nachdem die Gäste in der 27. Minute durch Zajic in Führung gegangen waren. Dahinter fügte Salzburg beim 2:1 Schlusslicht Bozen die erste Niederlage nach fünf Siegen en suite zu. Dornbirn überholte mit einem etwas glücklichen 2:1 in Innsbruck die Tiroler in der Tabelle und ist neuer Fünfter. Im sechsten Spiel erlitt Graz beim 1:3 in Zagreb die vierte Niederlage in Folge.