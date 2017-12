Trikot-Panne: West Ham schreibt Arnautovic falsch

Marko Arnautovic war am Dienstag „on fire“: Der ÖFB-Superstar schoss am „Boxing Day“ West Ham bei Bournemouth mit einem Doppelpack 3:2 in Führung, zum Sieg reichte es am Ende aber dennoch nicht. Die Highlights der Partie sehen Sie oben im Video! Ein Trikot-Patzer seines Teams sorgte zudem für Aufsehen.