Vienna Capitals und Verfolger KAC siegen

Tessier lässt Caps jubeln

Nach dem verlorenen Torfestival in Klagenfurt (5:7) setzten sich die Vienna Capitals in Znojmo in einer torarmen Partie knapp durch. Rafael Rotter brachte die Wiener mit seinem 17. Saisontor in Führung (15.), Marek Biro (58.) erzwang eine Verlängerung, in der Kelsey Tessier nach 40 Sekunden für die Entscheidung sorgte. "Meine Jungs haben wirklich hart gearbeitet, trotzdem weiß ich, dass sie noch viel mehr geben können. Ich habe derzeit nicht den Eindruck, dass mein Team sein ganzes Potenzial abruft. Ich erwarte jedenfalls mehr von meiner Mannschaft", war Caps-Coach Serge Aubin trotz des Erfolgs alles andere als zufrieden.