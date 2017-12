West Ham benötigt Sieg: Fans hoffen auf Arnautovic

Manchester City einsam an der Spitze

Angesichts des Solos von Manchester City an der Tabellenspitze bleibt den Konkurrenten nur die Hoffnung, dass vielleicht der exzessive Genuss der Weihnachtsmenüs die Topform einiger City-Stars zum Einsturz bringt. Erfahren wird man das frühestens am 27. Dezember, wenn das Guardiola-Ensemble bei Newcastle den 18. Premier-League-Sieg in Folge anstrebt.