KAC verstärkt die Abwehr - VSV die Offensive

Der VSV nahm den ungarischen Nationalteam-Akteur Istvan Sofron unter Vertrag. Wie der Erste-Bank-Eishockey-Ligist am Montag vermeldete, wird der 29-jährige Stürmer in den kommenden Tagen in Villach erwartet. Zuletzt spielte Sofron für Wichita Thunder in der East Coast Hockey League (ECHL) in den USA.