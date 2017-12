Patricia aus Simmering geht mit 14 schon auf Uni

Schon im zarten Alter von vier Jahren malte Patricia alles an, was ihr in die Quere kam – auch Wände und sich selbst. Mit neun begeisterte sie ihr Umfeld mit detaillierten Porträts, im selben Jahr eröffnete sie ihre erste Ausstellung in Wien. Durch die besonderen Talente sei sie immer wieder von Schulkollegen gemobbt worden, erzählt ihre Mutter Silvia.