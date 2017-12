Aubameyang: Disco-Gate und bald zurück zu Milan?

Der Mann ist immer im Gespräch. Auch wenn er - wie etwa beim Pokal-Aus gegen Bayern - wegen eines Hüftleidens gar nicht spielt: Dortmund-Superstar Pierre-Emerick Aubameyang wurde wenige Tage vor dem Schlager in München noch tanzend in einer Disco gesichtet (Im Video oben die Reaktionen der beiden Trainer nach dem Spiel). Für die "Bild" ein Indiz, dass Stögers Problem-Boy so womöglich einen Wechsel zu seinem Ex-Klub Milan erzwingen will.