Gasnetztarife sinken 2018 durchschnittlich um 11 %

Die Gasnetztarife werden in Österreich um durchschnittlich 11 Prozent gesenkt, teilte die Regulierungsbehörde E-Control am Donnerstag mit. Der Rückgang erfolge in allen Netzbereichen mit Ausnahme des Burgenlandes. Für einen gasbeheizten Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden (kWh) betrage die Verbilligung im österreichweiten Schnitt 8,6 Prozent bzw. 31,46 Euro.