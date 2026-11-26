Rund 20.000 Kunden waren nach dem mutmaßlichen Anschlag auf ein Linzer Umspannwerk kurzzeitig ohne Strom. Wie verwundbar ist Österreichs Stromversorgung tatsächlich? Gerhard Christiner, technischer Vorstand der Austrian Power Grid, spricht im Interview mit krone.tv über mögliche Sabotageakte, die Gefahr eines Blackouts und die Grenzen der Sicherheitsmaßnahmen. „100 Prozent Sicherheit wird es an sich nicht geben“, stellt er klar. Auch einen Insider als möglichen Täter schließt er nicht aus: „Es könnte ein Insider gewesen sein.“