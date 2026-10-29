FPÖ stellt klar: „Verlangen jeden Cent zurück“

In Niederösterreich sorgen ungemeldete Heimat-Pensionen von Ukraine-Flüchtlingen für Wirbel. Rund 450.000 Euro Grundversorgung sollen zu viel ausbezahlt worden sein. Während ein ukrainischer Verein um Nachsicht bittet, bleibt die FPÖ hart. Im krone.tv-Talk stellt FPÖ-Landesparteisekretär Alexander Murlasits klar, dass alle Anträge auch auf Ukrainisch vorlagen. Eine Ausrede gebe es nicht: „Es ist das Geld der Steuerzahler. Wir werden jeden Euro konsequent zurückfordern – da gibt es keine Ausnahme!“