Hacker-Alarm, Frankreich brodelt & Halloween spukt

Hacker nehmen österreichische Gemeinden ins Visier: Der Cyberangriff auf Reichenau zeigt, wie verwundbar unsere Städte und Gemeinden wirklich sind. Eine neue Studie deckt erschreckende Sicherheitslücken auf. Wie leicht kommen Kriminelle an unsere persönlichen Daten und sind auch wir in Gefahr? UND: Frankreich droht ein heißes Protest-Wochenende! Die Gelbwesten rufen zum „dritten Akt“ auf. Droht dem Land erneut ein Straßen-Chaos? Außerdem: Er liebt das Gruseln und macht daraus jetzt Musik! Sänger Aquamarin sorgt mit seinem neuen Halloween-Song „Spooky“ für Gänsehaut. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.