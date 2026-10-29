Kopftuch-Strafen, Akte Felzmann und Weltspartag

Kopftuchverbot in Wien: Trotz Verbot und verpflichtenden Gesprächen kommen Mädchen weiterhin verhüllt in die Schule. Nun werden erste saftige Geldstrafen verhängt. UND: Kabarett-Simpl-Kopf Jenny Frankl: Die Co-Autorin der neuen Revue „Alles bleibt anders“ spricht über Humorgrenzen und die Arbeit mit Michael Niavarani. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.