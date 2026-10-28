Zugunglück in Spanien & AMS muss zurückzahlen

Schweres Zugunglück in Spanien: Südlich von Madrid sind zwei Hochgeschwindigkeitszüge zusammengestoßen. Mindestens zehn Menschen sind ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Und: Ein Rechenfehler beim AMS kostet den Staat rund 135 Millionen Euro kosten. Außerdem: Er stammt aus einer bekannten Schauspielerfamilie, hat sich aber für die Magie entschieden. Zauberkünstler Nikolaus Fortelni verrät uns, wie er zur Zauberei gekommen ist. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.