Real Defeats Archrival Barca – Victory in El Clásico

Winning Streak Ended

After nine straight league wins, Barca was stopped at Camp Nou primarily by Mbappe. After scoring the game’s first goal (41'), the Frenchman sealed the victory for Real Madrid in the 87th minute. Barcelona’s equalizer by Raphina (61') wasn’t enough; instead, they suffered their second disappointment in just a few days. On Tuesday, coach Hansi Flick’s team had already suffered their first competitive defeat of the season in a 2-4 loss to Paris Saint-Germain in the Champions League.