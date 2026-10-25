Mbappé Scores Twice
Real Defeats Archrival Barca – Victory in El Clásico
Real Madrid reignited the title race in the Spanish soccer league on Sunday. In the first Clásico under coach José Mourinho in more than 13 years, the Royals celebrated a 2-1 (1-0) victory at FC Barcelona and cut the gap behind league-leading Barça to three points.
Atletico Madrid is in second place, two points behind the league leader. Kylian Mbappe was the man of the match with a brace.
Winning Streak Ended
After nine straight league wins, Barca was stopped at Camp Nou primarily by Mbappe. After scoring the game’s first goal (41'), the Frenchman sealed the victory for Real Madrid in the 87th minute. Barcelona’s equalizer by Raphina (61') wasn’t enough; instead, they suffered their second disappointment in just a few days. On Tuesday, coach Hansi Flick’s team had already suffered their first competitive defeat of the season in a 2-4 loss to Paris Saint-Germain in the Champions League.
For Levante, Austrian youth national team defender Ifeanyi Ndukwe played the full 90 minutes for the fourth consecutive game; his team lost 1-2 to fifth-place Real Sociedad. Levante sits in 14th place, two points above the relegation zone.
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