Tragic Accident in Wels
Wrong-Way Driver Killed in Crash Involving Two Cars
A fatal traffic accident occurred early Sunday morning on the B1 (Linzer Straße) within the city limits of Wels. A 39-year-old man had been driving his car in the wrong direction there and rammed into another car. A third driver was unable to brake in time and crashed into the scene of the accident.
According to police, the 39-year-old driver from the Grieskirchen district was traveling in the wrong direction on the outbound lane of the B1 around 2 a.m. Near the house number 246 on Linzer Straße, he collided head-on with an oncoming car driven by a 22-year-old Bosnian man from the Linz-Land district.
Collision with the Accident Victims
A motorist (44) from the Wels-Land district who was following behind was unable to brake in time. Moments later, he collided with the two vehicles involved in the initial accident.
The 39-year-old sustained fatal injuries in the accident; unfortunately, emergency responders were unable to save him. The 22-year-old was seriously injured in the collision and was taken to the hospital after receiving emergency medical treatment. The 44-year-old survived the crash with minor injuries.
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