Daughter Killed: “I Didn’t Want to Leave Ella Behind”

“Ella was my ‘favorite child,’” the man from Styria stammered during questioning by investigators, “I always felt a little closer to her than to my second daughter. I wanted to take her with me.”

A separation was on the horizon

The motive for the horrific crime likely lies in the construction engineer’s impending separation from his partner, with whom he was still living under the same roof. In any case, no other clues have emerged to date.