A Heart-Wrenching Confession
Daughter Killed: “I Didn’t Want to Leave Ella Behind”
The father from Kumberg who stabbed his eight-year-old daughter to death in August made a horrific confession. He wanted to take the little girl with him to the grave. The 37-year-old remains in pretrial detention, and the investigation is ongoing.
During hours of questioning at the Graz correctional facility, he occasionally contradicts himself, retracts some statements, only to return to them later. His statements are often incoherent—but there is one horrifying sentence he repeats over and over: “I didn’t want to leave Ella behind in this world!”
We’re talking about the 37-year-old engineer from Kumberg who, late in the evening of August 17, cold-bloodedly stabbed his eight-year-old daughter to death with a 20-centimeter kitchen knife—in her bedroom, where she was sleeping peacefully with her younger sister. He then used the murder weapon to inflict injuries on himself but survived the suicide attempt.
“Ella was my ‘favorite child,’” the man from Styria stammered during questioning by investigators, “I always felt a little closer to her than to my second daughter. I wanted to take her with me.”
A separation was on the horizon
The motive for the horrific crime likely lies in the construction engineer’s impending separation from his partner, with whom he was still living under the same roof. In any case, no other clues have emerged to date.
“However, the investigation into the case is not yet fully concluded,” Christian Kroschl, spokesperson for the Graz District Attorney’s Office, confirmed to the *Steirerkrone*. The alleged murderer remains in pretrial detention.
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