Räuber attackierte 85-Jährige an der Urnenwand

Als ruhige Orte sind Friedhöfe bekannt, doch Samstag wurde einer in Klagenfurt zum Tatort: Ein Räuber setzte eine Pensionistin mit Reizgas außer Gefecht und entriss ihr die Handtasche. Hinweise werden erhofft!
Eine 85-Jährige wurde am Samstag kurz nach 13 Uhr am Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt attackiert. Im Bereich der nördlich gelegenen Urnenwand schlug ein noch unbekannter Täter der Frau von hinten auf den Kopf, sprühte ihr ein unbekanntes Reizmittel ins Gesicht und entriss ihr gewaltsam ihre violette Handtasche. Die Frau klammerte sich noch an den Henkel der Tasche und versuchte, sie bei sich zu halten – vergeblich.
Mit der Tasche flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.
Die 85-Jährige, deren Augen stark gerötet waren, ihre Nase lief, bat einen Passanten um Hilfe. Er alarmierte die Polizei.
Ein weiterer Passant hatte im Bereich der Nordseite der Unterführung in der St. Ruprechter Straße einen Mann beobachtet, der in einer auffälligen Handtasche herumgekramt hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief vorerst negativ.
Wer einen Mann mit violetter Handtasche bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße unter 059133/2585.
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