Räuber attackierte 85-Jährige an der Urnenwand

Eine 85-Jährige wurde am Samstag kurz nach 13 Uhr am Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt attackiert. Im Bereich der nördlich gelegenen Urnenwand schlug ein noch unbekannter Täter der Frau von hinten auf den Kopf, sprühte ihr ein unbekanntes Reizmittel ins Gesicht und entriss ihr gewaltsam ihre violette Handtasche. Die Frau klammerte sich noch an den Henkel der Tasche und versuchte, sie bei sich zu halten – vergeblich.