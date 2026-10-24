Young Driver
15-Year-Old Seriously Injured in Head-On Collision
A traffic accident on Saturday afternoon in Saxen (Upper Austria) left a total of five people injured. A young driver (17) collided head-on with an oncoming car. A 15-year-old passenger suffered serious injuries in the crash.
Shortly before 2 p.m. on Saturday, a serious head-on collision occurred on the B3 Danube Federal Highway within the town limits of Saxen.
A 17-year-old from the Korneuburg district (Lower Austria) collided head-on with an oncoming vehicle driven by a 70-year-old man from Breitbrunn. After receiving initial medical treatment for minor injuries, the 17-year-old and his 15-year-old passenger were taken to the Amstetten Regional Hospital.
Flied to the hospital
Another passenger, a 15-year-old from Vienna, suffered serious injuries and, after receiving emergency medical care, was flown by rescue helicopter to Kepler University Hospital. The 70-year-old and his passenger also sustained minor injuries and were admitted to the Amstetten Regional Hospital.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.