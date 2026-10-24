15-Year-Old Seriously Injured in Head-On Collision

Shortly before 2 p.m. on Saturday, a serious head-on collision occurred on the B3 Danube Federal Highway within the town limits of Saxen.

A 17-year-old from the Korneuburg district (Lower Austria) collided head-on with an oncoming vehicle driven by a 70-year-old man from Breitbrunn. After receiving initial medical treatment for minor injuries, the 17-year-old and his 15-year-old passenger were taken to the Amstetten Regional Hospital.