Coach’s Son Leads Strong Hartberg Team to Victory Over WAC

Three points thanks to Schopp Jr.

The WAC barely managed any counterattacks, but they were just a few minutes away from earning a point. Following a cross from Tobias Kainz, the coach’s son, Konstantin Schopp, rose highest and headed home the ball for a well-deserved victory. For WAC, it was their tenth loss in their 13th away game this calendar year. In the standings, they trail second-to-last Austria Vienna by two points.