With Schmid's Return
Coach’s Son Leads Strong Hartberg Team to Victory Over WAC
Manfred Schmid’s return as WAC coach did not bring about a quick turnaround. On Saturday, Wolfsberg suffered a 0-1 loss in the Bundesliga at Schmid’s former club, TSV Hartberg, and remain at the bottom of the standings after their sixth consecutive defeat.
Konstantin Schopp sealed the victory for Hartberg—who applied heavy pressure after halftime—with his first Bundesliga goal in the 85th minute, propelling TSV up to fifth place.
Schmid, who had replaced Thomas Silberberger on Thursday, fielded four new players in the starting lineup. He sent his unsettled team onto the field with a cautious tactical approach. WAC largely avoided pressing and focused on defensive stability. Consequently, the young Hartberg squad—featuring seven players aged 19 to 22—enjoyed plenty of possession. Neither team was able to create any clear-cut chances in the first half.
After the break, Hartberg applied intense pressure and had a huge chance to take the lead in the 50th minute. However, Marco Hoffmann failed to convert a cross from Angelo Gattermayer into the wide-open net. A shot by Magnus Dalpiaz slipped under goalkeeper Lior Gliklich’s body, but Fabian Wohlmuth cleared it off the line (58th minute).
Three points thanks to Schopp Jr.
The WAC barely managed any counterattacks, but they were just a few minutes away from earning a point. Following a cross from Tobias Kainz, the coach’s son, Konstantin Schopp, rose highest and headed home the ball for a well-deserved victory. For WAC, it was their tenth loss in their 13th away game this calendar year. In the standings, they trail second-to-last Austria Vienna by two points.
TSV Hartberg – WAC 1:0 (0:0)
Hartberg, Profertil Arena, Referee: Spurny
Goal: 1:0 (85.) Schopp
Hartberg: Pecsi - Schopp, Komposch, Coulibaly – Dalpiaz (84. Drew), Feldhofer (76. Lukic), Markus (62. Radulovic), Diarra (84. Urrutia), Karner (62. Kainz) – Hoffmann, Gattermayer
WAC: Gliklich – Wohlmuth, C. Diabate, Behounek, Sulzner, Schwarz (82' Hassler) – Fitz (76' Agyemang), Piesinger (82' Schabauer), Avdijaj – Vrioni (76' Verhounig), Karamoko (64' Kitz)
Yellow cards: None
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