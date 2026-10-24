Lame excuse
“Forgotten” Driver’s License Had Long Since Been Revoked
You can always try: A 31-year-old man from Linz tried to wriggle out of a traffic stop in Wels by claiming he’d forgotten his driver’s license. But the police quickly determined that his license had long since been revoked.
A 31-year-old driver from Linz was pulled over by an undercover traffic patrol for a driver and vehicle check. At first, the man claimed he had forgotten his driver’s license. When asked for more information, he gave a false name and became increasingly nervous when providing his date of birth. A check of the vehicle’s registered owner and a comparison with the photo on his driver’s license ultimately revealed the driver’s true identity.
“I gave false information”
When confronted with the findings, the 31-year-old admitted to providing false information. It also turned out that the man from Linz did not have a valid driver’s license for passenger cars, as it had already been revoked. The 31-year-old was prohibited from continuing his journey in the car and was charged.
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