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Lame excuse

“Forgotten” Driver’s License Had Long Since Been Revoked

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24.10.2026 10:50
During the driver’s license check, it became apparent that something was amiss
During the driver’s license check, it became apparent that something was amiss(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

You can always try: A 31-year-old man from Linz tried to wriggle out of a traffic stop in Wels by claiming he’d forgotten his driver’s license. But the police quickly determined that his license had long since been revoked.

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A 31-year-old driver from Linz was pulled over by an undercover traffic patrol for a driver and vehicle check. At first, the man claimed he had forgotten his driver’s license. When asked for more information, he gave a false name and became increasingly nervous when providing his date of birth. A check of the vehicle’s registered owner and a comparison with the photo on his driver’s license ultimately revealed the driver’s true identity. 

“I gave false information”
When confronted with the findings, the 31-year-old admitted to providing false information. It also turned out that the man from Linz did not have a valid driver’s license for passenger cars, as it had already been revoked. The 31-year-old was prohibited from continuing his journey in the car and was charged.

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