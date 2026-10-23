Heroin und Kokain: Polizei schnappte Drogenhändler

Schon längere Zeit hatten die Beamten des Stadtpolizeikommandos Villach einen 30-jährigen Österreicher und einen 68-Jährigen aus Deutschland im Visier. Die beiden wurden des Drogenhandels verdächtigt. Am Freitag wurden sie inhaftiert.
Bereits Mitte September flog ein Deutscher (68) mit seinem Drogenhandel auf. Die Polizei fand bei ihm 175 Gramm Heroin. Auch mit Kokain dealte der Mann im Bereich einer Tankstelle in Villach. Die Drogen waren zwischen ca.
Während einer Hausdurchsuchung fand die Polizei bei ihm drei Faustfeuerwaffen. Weiters ist der Mann verdächtigt, weitere illegale Sachen getan zu haben: schwere Nötigung, Fälschung besonders geschützter Urkunden und Unterdrückung eines Beweismittels. Die beiden befinden sich aktuell in der Justizanstalt Klagenfurt.
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