Heroin und Kokain: Polizei schnappte Drogenhändler

Bereits Mitte September flog ein Deutscher (68) mit seinem Drogenhandel auf. Die Polizei fand bei ihm 175 Gramm Heroin. Auch mit Kokain dealte der Mann im Bereich einer Tankstelle in Villach. Die Drogen waren zwischen ca. 10.000 und 33.000 Euro wert. Die Spur zur Herkunft der Suchtmittel führte zu einem 30-Jährigen aus Österreich.