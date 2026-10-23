In the party basement
“Burli” Hoarded Drugs, Bullets, and a Knuckle Duster
A 20-year-old from the Vöcklabruck district seems to be well on his way to a life of crime. During a search of his home, police found a brass knuckle on him and drugs and ammunition in his party basement. Now he has time to reflect while in jail.
The 20-year-old from the Vöcklabruck district was arrested on Thursday at his home address in his party basement pursuant to an order from the Wels District Attorney’s Office. At the time of his arrest, he was carrying a knuckle duster in his pants pocket.
Numerous Narcotics
During the subsequent search of the premises, numerous narcotics, pills, and cartridges were seized. The suspect partially confessed. He was transferred to the Wels Correctional Facility.
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