Grüner Protest gegen Rechenzentrum mit Plantage

Aus Protest zu den Plänen, die von SP, FP und VP getragen werden, haben die Grünen auch die eigens gegründete Taskforce zum Projekt verlassen. „Es wirkt alle wie eine Nacht-und-Nebel-Aktion, bei der wir mit Sicherheit nicht mitmachen“, betonen die beiden Politikerinnen, für die es andere Flächen gebe, die für das Rechenzentrum und die Gemüseplantage infrage kommen könnten.